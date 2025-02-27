Kimler Kapsamda? 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal medya içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştiren bireysel girişimciler, bu kapsamda KDV'den muaf tutulacak. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi çerçevesinde vergilendirilen kazançlar üzerinden artık KDV hesaplanmayacak.

Yeni Kapsama Giren Faaliyetler 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, sadece sosyal medya içerik üreticileri ve uygulama geliştiricilerini değil, aynı zamanda internet ve benzeri elektronik platformlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme, geliştirme ve ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan kişileri de kapsıyor. Bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar için de KDV istisnası uygulanacak.

Vergi Kolaylığı Sağlanıyor Söz konusu düzenleme, bireysel girişimcilerin vergi yükünü hafifletirken, dijital ekonomi alanında faaliyet gösteren kişilere önemli bir mali avantaj sağlayacak. Özellikle sosyal medya üzerinden gelir elde eden içerik üreticileri ve yazılım geliştiricileri için büyük kolaylık getiren bu uygulama, Türkiye’de dijital girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın attığı bu adım, dijital ekonominin gelişimi ve bireysel girişimcilerin desteklenmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Yeni KDV istisnası uygulamasıyla, içerik üreticileri ve yazılım geliştiricileri vergi yükünden arındırılmış bir kazanç modeli ile çalışmalarını sürdürebilecekler.