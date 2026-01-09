TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören kanun teklifinin bugün Meclis’e sunulduğunu açıkladı.

En Düşük Emekli Maaşına Yüzde 18,48 Zam

Yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılması hedefleniyor. Düzenleme, Türkiye genelinde 4 milyondan fazla emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Yeni artışla birlikte, özellikle düşük gelirli emeklilerin alım gücünün artırılması amaçlanıyor.

Kanun Teklifi Süreci Nasıl İşleyecek?

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Yayımlanmasıyla birlikte düzenleme resmen yürürlüğe girecek ve en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak uygulanmaya başlanacak.

Emekliler İçin Yeni Dönem

Ekonomik koşullar ve enflasyon karşısında emekli gelirlerinin korunmasına yönelik atılan bu adım, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir düzenleme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, düzenlemenin özellikle kök maaşı düşük olan emekliler için rahatlatıcı bir etki yaratacağını belirtiyor.