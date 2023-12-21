Türkiye’nin en büyük entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye, seçkin bir davetli topluluğu ile 15’inci yılını özel bir organizasyonla kutladı. İstanbul’da düzenlenen etkinliğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, SOCAR Türkiye yönetimi, çalışanları ve müşterileri katıldı. Gecede Azerbaycanlı sanatçılar Isfar Sarabski ve Behruz Zeynal sahne alırken, gecenin kapanışı ünlü sanatçı Sertab Erener'in sahne performansı ile gerçekleşti.



SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, gecede yaptığı konuşmada, “SOCAR Türkiye olarak, Türkiye pazarına girişimizin 15’inci yılındayız. Türkiye’de faaliyete başladığımız günden itibaren 18 milyar doları aşan yatırımımızla Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı ve Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. Bundan sonra geleceğe bakacağız. Yatırımlarımız artarak devam edecek. Özellikle petrokimya ve rafineri sektöründe kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz. Modernizasyon, optimizasyon çalışmalarını sonuna kadar yürüteceğiz. Sadece iktisadi değerlere değil aynı zamanda iki ülkenin ortak stratejik çıkarlarına her zaman dikkat edeceğiz. Onlara hizmet etmeye çalışacağız” dedi.



İki ülke ilişkilerine dikkati çeken Ibadov, "Türkiye ve Azerbaycan'ın köklü geçmişleri, ortak ve parlak gelecekleri var. Bir Azerbaycan şirketi olarak kesinlikle Türkiye'de kendimizi yabancı olarak görmüyoruz. Burayı kendi evimiz gibi sahipleniyoruz. Yaptığımız yatırımları iki ülkenin ortak stratejik çıkarlarına hizmet edecek şekilde planlıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye ekonomilerinin kalkınmasına, istihdamına, toplumsal refahının artmasına hizmet ediyor, Türk dünyasının çok yakın zamanda büyük bir güç haline geleceğine inancımız tam. Bu inançla da yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.