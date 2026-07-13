Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar gerçekleşti. Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken, makrofinansal istikrarı da desteklemektedir. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamalarının altında seyretmektedir. Sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.