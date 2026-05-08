Finans zirvesinde konuşan Şimşek, Türkiye’nin özellikle enerji alanında alternatif tedarik ve pazar çeşitlendirme politikaları sayesinde Hürmüz Boğazı’na bağımlılığının büyük ölçüde ortadan kalktığını ifade etti.

Küresel ekonomide büyüme hızının yavaşladığını ve belirsizliklerin arttığını belirten Şimşek, yüksek faiz ortamı ve küresel borçluluğun dünya ekonomisi açısından ciddi riskler oluşturduğunu kaydetti. Buna rağmen Türkiye’nin uyguladığı ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Şimşek, “Programı rayında tutmak için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekonomik şoklara karşı koruyucu mekanizmalar oluşturduklarını dile getiren Bakan Şimşek, kamuda tasarruf politikalarının sürdüğünü ve mali disiplinin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Türkiye’nin rezerv yeterliliğine dikkat çeken Şimşek, uluslararası standartlarda üç aylık ithalatı karşılayacak rezervin yeterli kabul edildiğini ancak Türkiye’nin rezervlerinin en düşük seviyede dahi yaklaşık beş aylık ithalatı finanse edebilecek güçte olduğunu belirtti.

Enerji arz güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, Türkiye’nin son yıllarda yürüttüğü kaynak ve güzergâh çeşitlendirme politikalarının stratejik önem taşıdığını ifade ederek, “Enerji tarafında Hürmüz Boğazı’na bağımlılığımız neredeyse hiç yok” diye konuştu.

Türkiye’nin önündeki en önemli fırsatlardan birinin terörsüz bir ortam olduğunu vurgulayan Şimşek, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin yeni yatırım ve büyüme merkezleri hâline gelebileceğini söyledi. Terörün etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte bölgenin ekonomik kalkınmasının hızlanacağını belirten Şimşek, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme yatırımlarının da Türkiye’nin geleceği açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.

Varlık barışı uygulamasına ilişkin bilgi veren Şimşek, sisteme kazandırılacak varlıklara yönelik vergi avantajlarının sürdüğünü belirterek, uzun süre finansal sistemde tutulan veya şirket sermayesine eklenen varlıklar için vergi alınmayacağını söyledi.

Bakan Şimşek, küresel enerji ve ticaret dengelerinde yeni bir dönemin başladığını belirterek, Türkiye’nin gelişen enerji ve ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını ifade etti. Petrol fiyatlarında savaş sonrası dönemde düşüş beklediklerini kaydeden Şimşek, yaşanan küresel şokların etkilerinin yönetilebilir seviyede olduğunu sözlerine ekledi.