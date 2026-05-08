Böylece endeks, üst üste 28’inci ayda da büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde kalmayı sürdürse de iyileşme hızının son dönemin en düşük seviyesine indiğine işaret etti.

Endekste 50’nin üzerindeki değerler ihracat pazarlarında iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Nisan verileri, Türk imalat sanayisinin dış talep koşullarında büyümenin sürdüğünü ancak küresel ekonomideki kırılganlıkların etkisinin daha belirgin hale geldiğini ortaya koydu.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Ortadoğu’daki savaşın ekonomik etkilerinin dünya genelinde hissedildiğini belirterek, küresel talep artışının yaklaşık iki buçuk yılın en düşük hızında gerçekleştiğini söyledi. Harker, çatışmaların kısa sürede sona ermesi halinde bile önümüzdeki dönemin Türk ihracatçıları açısından zorlu geçmeye devam edeceğine dikkat çekti.

Veriler, özellikle Avrupa başta olmak üzere ana ihracat pazarlarında ekonomik aktivitenin yavaşlamasının Türk sanayicisinin sipariş ve üretim görünümünü baskıladığını gösterirken, küresel ticarette jeopolitik risklerin etkisinin sürdüğüne işaret etti.