Özellikle ABD’li turistlerin yoğunlukta olduğu ziyaretlerde çarşı ve alışveriş noktalarında hareketlilik yaşanırken, turistlerin Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi destinasyonlara yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Kruvaziyer seferlerinin artmasıyla birlikte Kuşadası’nda otellerden restoranlara, hediyelik eşya dükkanlarından ulaşım sektörüne kadar birçok alanda canlılık oluştu.

Turizm temsilcileri, yaz sezonunda kruvaziyer gemi trafiğinin daha da artmasını beklediklerini belirtirken, Kuşadası’nın Akdeniz çanağındaki önemli limanlardan biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Özellikle pandemi sonrası yeniden ivme kazanan kruvaziyer turizminin, bölge ekonomisine önemli katkı sunacağı değerlendiriliyor.