Lincoln Anıtı’ndaki yenileme çalışmalarını denetlediği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın bir an önce masaya oturması gerektiğini belirterek, "Anlaşma imzalanmazsa başlarına büyük bir bela açılacak" dedi.

"Donanmaları Artık Denizin Dibinde"

Son dönemde yaşanan askeri temaslara değinen Başkan Trump, ABD’nin ateş gücünün İran’dan katbekat üstün olduğunu vurguladı. İran donanmasının daha önceki operasyonlarda büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden 159 teknelik bir donanmaları vardı, şimdi hiç kalmadı; hepsi denizin dibini boyladı. Bugün bize bulaşmaya kalktılar ve onları havaya uçurduk. Bizim gemilerimiz ve personelimiz hiçbir zarar görmedi."

Nükleer Silah Kırmızı Çizgi

Trump, İran’ın nükleer kapasiteye ulaşmasına asla izin vermeyeceklerini yineleyerek, planının oldukça net olduğunu söyledi: "İran’ın nükleer silahı olamaz. Nükleer bombası olmayacak. Artık yolun sonundalar ve bunu kendileri de kabul etmiş durumdalar."

"Devasa Bir Parıltıya Bakmanız Gerekecek"

İran ile yürürlükte olan ateşkesin devam edip etmediği yönündeki soruya "Evet" yanıtını veren Trump, barışın pamuk ipliğine bağlı olduğu imasında bulundu. Müzakerelerin sürdüğünü ancak sabrının sınırlı olduğunu belirten ABD Başkanı, "Ateşkes bittiğinde size haber vermeme gerek kalmayacak; sadece İran'dan yükselen o devasa parıltıya bakmanız gerekecek" diyerek gözdağı verdi.

Trump, İran yönetiminin bir anlaşma imzalamayı ABD'den çok daha fazla istediğini iddia ederek sözlerini tamamladı.