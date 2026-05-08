Almanya temsilcisi Freiburg, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Sporting Braga’yı rövanşta taraftarı önünde 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 72. dakikalarda Lukas Kübler ile 41. dakikada Johan Manzambi kaydetti. Braga’nın tek golü ise 79. dakikada Pau Victor’dan geldi.

Gecenin diğer yarı finalinde Aston Villa, ilk maçta 1-0 kaybettiği Nottingham Forest karşısında rövanşta adeta şov yaptı. İngiliz ekibi sahadan 4-0’lık net galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Aston Villa’nın gollerini 36. dakikada Ollie Watkins, 58. dakikada penaltıdan Emi Buendia ile 77 ve 80. dakikalarda John McGinn attı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler, Avrupa’nın iki formda ekibinin kupa mücadelesine sahne olacak dev finale tanıklık edecek.