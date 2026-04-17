Kurulan şirketlerin ülke ortaklık dağılımında ilk sırayı 427 şirketle Suriye ortaklı girişimler aldı. Bunu 109 şirketle Türkiye ortaklı ve 37 şirketle İran ortaklı şirketler izledi.

Söz konusu dönemde kurulan şirketlerin 58’i anonim, 769’u ise limited şirket statüsünde faaliyet gösterecek. Sektörel dağılımda ise en büyük payı 384 şirketle uzmanlaşmamış toptan ticaret aldı. Bunu 277 şirketle ikamet amaçlı ve ikamet dışı bina inşaatı, 94 şirketle ise perakende ticarette aracılık hizmetleri takip etti.

Mart ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerde yabancı sermaye payının yüzde 95,3 seviyesinde gerçekleşmesi de dikkat çekti.