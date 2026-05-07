"1970’lerden Bu Yana En Büyük Arz Şoku"

Bakan Şimşek, dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, 1970'li yıllardan bu yana görülen en büyük arz şoklarından birinin yaşandığını ifade etti. Küresel büyümenin ivme kaybettiği bu süreçte finansal koşulların sıkılaştığını vurgulayan Şimşek, uzun vadeli tahvil faizlerindeki artışın küresel bir risk faktörü olduğunu belirtti.

Ticaret Ortaklarındaki Büyüme Kaybı Türkiye’yi Etkileyecek

Küresel ticaretin merkezinin Asya ve Çin eksenine kaydığına değinen Bakan, Türkiye’nin bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini söyledi. Ticaret ortaklarında yaşanan yavaşlamanın Türkiye ekonomisine de yansımaları olacağını kaydeden Şimşek, enerji konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye enerjide arz çeşitlendirmesini önemli oranda başarmış bir ülke. Bu durum bizi arz güvenliği açısından güçlü bir konuma taşıyor."

"Tedavinin Yan Etkileri Olabilir"

Ekonomi programının önceliklerinin değişmediğini ve sürdürülebilir cari dengenin ana hedef olduğunu belirten Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) küresel gelişmelerden etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu ancak kararlılığın sürdüğünü ifade etti.

Şimşek, mevcut ekonomi politikalarını tıbbi bir tedaviye benzeterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Her tedavinin yan etkileri var. Ancak reçeteyi doğru okumazsak tedaviyi yapamayız. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.”