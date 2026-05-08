Jeopolitik risklerin gölgesinde yatırımcılar, olası ABD-İran barış anlaşmasına yönelik gelişmeleri yakından izliyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimlere rağmen taraflar arasında diplomatik çözüm ihtimalinin korunması, petrol fiyatlarında sert yükselişleri sınırladı. Bu durum enflasyon baskılarının hafiflemesine katkı sağlarken, Fed’in daha agresif sıkılaşma adımlarına yönelik beklentileri de zayıflattı.

ABD Merkez Komutanlığı, İran’ın stratejik su yolundan geçen savaş gemilerine yönelik saldırılarının ardından İran askeri tesislerinin hedef alındığını açıkladı. İran ise ABD’yi ateşkesi ihlal etmekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin halen yürürlükte olduğunu belirtirken, olası yeni saldırılara karşı sert karşılık verileceği mesajını verdi.

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi. Nisan ayında ABD ekonomisinin 62 bin kişilik yeni istihdam oluşturduğu tahmin edilirken, önceki ay bu rakam 178 bin seviyesinde gerçekleşmişti. İşsizlik oranının yüzde 4,3 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.

Uzmanlara göre verinin beklentilerin altında gelmesi, Fed’in faiz indirim beklentilerini yeniden gündeme taşıyarak altın fiyatlarında yeni yükseliş dalgasını tetikleyebilir. Güçlü bir veri ise ABD Doları’nı destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Teknik Görünüm Güçlü Kalıyor

Teknik açıdan bakıldığında, altın fiyatı 200 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. RSI göstergesinin pozitif bölgede bulunması ve MACD verilerinin yukarı yönlü momentumu desteklemesi, yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Analistlere göre 4.703 dolar seviyesi kısa vadede önemli destek konumunda bulunurken, bu seviyenin korunması halinde 4.891 dolar bölgesi yeni direnç noktası olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 4.665 ve 4.587 dolar seviyeleri kritik destek alanları olarak takip ediliyor.

Piyasalar, ABD’den gelecek istihdam verisinin ardından Fed’in faiz politikalarına ilişkin yeni sinyaller ararken, altın fiyatlarında volatilitenin gün içerisinde artabileceği değerlendiriliyor.