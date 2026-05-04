Konut ve iş yerleri için kira artışları, mevcut uygulamaya göre TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanmaya devam ediyor.

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı: %32,43

Açıklanan bu oran, ev sahiplerinin yasal olarak uygulayabileceği azami artış sınırı anlamına geliyor. Taraflar daha düşük bir artışta anlaşabilir, ancak bu oranı aşan zamlar geçerli sayılmıyor.

Örnek Kira Artışı Hesaplamaları

Mayıs ayı için kira artışına ilişkin bazı örnek hesaplamalar şöyle:

  • 25.000 TL kira
    • Zam oranı: %32,43
    • Zam tutarı: 8.107 TL
    • Yeni kira: 33.107 TL
  • 30.000 TL kira
    • Zam tutarı: 9.729 TL
    • Yeni kira: 39.729 TL
  • 35.000 TL kira
    • Zam tutarı: 11.350 TL
    • Yeni kira: 46.350 TL

Bir Önceki Ay Ne Kadardı?

Nisan ayında kira artış oranı, TÜFE 12 aylık ortalamasına göre %32,82 olarak uygulanmıştı. Mayıs ayında ise sınırlı bir gerileme görülerek oran %32,43’e düştü.