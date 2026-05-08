Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,3’ünü erkekler, yüzde 49,7’sini kadınlar oluştururken, en yüksek oran yüzde 23,1 ile 15-24 yaş grubunda görüldü. Bu durum genç nüfusun iş arama sürecindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

Açık işlerde imalat sektörü öne çıktı

Nisan ayında işverenlerden İŞKUR’a bildirilen açık iş sayısı 207 bin 611 olarak kaydedildi. Yılın ilk dört ayında ise toplam açık iş sayısı 717 bin 311’e ulaştı. Açık işlerin yüzde 99,5’inin özel sektörden gelmesi dikkat çekti.

Sektörel dağılımda imalat sanayi 250 bin 209 açık iş ile ilk sırada yer aldı. En fazla talep edilen meslekler ise “özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve güvenlik görevlisi” oldu.

148 binden fazla kişi işe yerleştirildi

İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 148 bin 849 kişinin işe yerleşmesi sağlandı. Bu kişilerin 95 bin 91’i erkek, 53 bin 758’i kadınlardan oluştu.

Ocak-Nisan 2026 döneminde toplam işe yerleştirme sayısı ise 478 bin 248 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde sanayi sektöründeki imalat alanı en fazla işe yerleştirmenin yapıldığı sektör oldu.

Meslek bazında ise yine turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve güvenlik görevlisi pozisyonları öne çıktı.

Gençler ve kadınlar istihdamda öne çıktı

Yılın ilk dört ayında İŞKUR aracılığıyla 175 bin 633 kadın, 138 bin 177 genç, 15 bin 740 engelli ve 90 bin 113 yükseköğrenim mezunu iş gücü piyasasına kazandırıldı. Bu veriler, kurumun farklı kesimlerin istihdama erişiminde aktif rol oynamayı sürdürdüğünü gösterdi.