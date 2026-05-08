TGRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, Rabia Naz, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarının titizlikle takip edildiğini belirtti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan yeni daire başkanlığının savcılık makamının yerine geçmeden teknik destek sunduğunu ifade eden Gürlek, eksik delillerin ve yeniden değerlendirilebilecek unsurların incelendiğini kaydetti.

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin konuşan Gürlek, ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve iade sürecinin yakından takip edildiğini açıkladı. Altaş’ın Türkiye’ye gelmesi halinde olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacağını düşündüğünü belirten Gürlek, “Bildiklerini samimi şekilde anlatması gerekiyor” dedi.

“Ceset olmadan da cinayet soruşturması yürütülebilir” diyen Gürlek, Yargıtay’ın bu konuda çok sayıda içtihadı bulunduğunu ifade etti. Tanık beyanları, ikrarlar ve diğer maddi delillerin de soruşturmalarda belirleyici olabileceğini söyledi.

Yargı süreçlerinin uzun sürmesine yönelik eleştirilere de değinen Gürlek, hedef süre uygulamasına uyulacağını belirterek, “Bir boşanma davasının 12 yıl sürmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Hakim ve savcıların makul sürede yargılama konusunda daha hassas davranacağını dile getirdi.

Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelede de kararlı olduklarını belirten Gürlek, özellikle gençlerin korunmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Uyuşturucu kullanım yaşının düştüğüne dikkat çeken Gürlek, suç örgütlerinin dağıtım zincirine yönelik operasyonların sürdüğünü kaydetti.

Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da konuşan Gürlek, yargının dosyanın tarafına değil delillere baktığını ifade etti. Bazı belediye soruşturmalarında etkin pişmanlık kapsamında yeni ifadeler alındığını belirten Gürlek, sürecin hukuki çerçevede devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, 12. Yargı Paketi kapsamında suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezaların artırılmasına yönelik düzenlemelerin gündemde olduğunu açıklayan Gürlek, özellikle ağır suçlarda cezasızlık algısının önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti.