Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizasyonu ve Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 16–19 Nisan 2026 tarihleri arasında sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Üçüncü kez gerçekleştirilen etkinlik, yerli ve yabancı markaları yatırımcılarla buluşturarak yeni iş birliklerine zemin hazırlıyor. Fuar, franchise ekosisteminin büyüme potansiyelini sergileyen önemli bir platform olarak dikkat çekiyor.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, açılışta yaptığı değerlendirmede fuarın her yıl büyüyerek ilerlediğini belirtti. Ersözlü, “Global sektör, global franchise sloganıyla bu yıl 54 markayı ağırlıyoruz. Geçen yıla göre yüzde 15 büyüme kaydettik. 52 ülkeden online kayıt alındı ve 5 binden fazla yatırımcı ile girişimci markalarla buluşacak” ifadelerini kullandı.

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ise franchise sisteminin ekonomik büyümeye katkısına dikkat çekerek, Türkiye’de sektörün 70 milyar dolarlık hacme ulaştığını, yaklaşık 4 bin zincir marka ve 70 bin şubeyle önemli bir ekonomik yapı oluşturduğunu vurguladı.

Gıda ve içecekten perakendeye, eğitimden sağlığa kadar birçok sektörden markanın yer aldığı fuarda, franchise modelleri ve yatırım fırsatları katılımcılarla paylaşılıyor. Etkinlik, girişimciler için yeni iş ortaklıkları kurma ve farklı sektörleri yakından tanıma imkânı sunuyor.

Fuar kapsamında ayrıca sektörün geleceğine yön veren paneller de düzenleniyor. “Gastronomi Turizminde Markalaşma” başlıklı oturumda, alanında uzman isimler sektörün gelişimini ve markalaşma süreçlerini ele alacak.

Franchise İstanbul Expo, 19 Nisan’a kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak. Etkinlik, franchise ekosisteminin büyümesine katkı sağlayan önemli buluşmalardan biri olarak değerlendiriliyor.