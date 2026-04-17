Hatibzade, diplomasinin ardından yeniden savaşın başlamasını “kısır döngü” olarak nitelendirerek bu durumun sona ermesi gerektiğini söyledi.

“Diplomasinin kullanılıp ardından yeniden savaşın başlatıldığı bu kısır döngü artık sona ermeli. Bu süreç burada ve sonsuza dek bitmeli” diyen Hatibzade, kalıcı barış vurgusu yaptı.

Bölgesel ateşkes süreçlerine de değinen Hatibzade, geçici çözümlere karşı olduklarını belirterek, “Biz geçici herhangi bir ateşkesi kabul etmiyoruz. Çünkü bu yöntem, diplomasiyi tüketip ardından yeniden savaşı başlatan bir döngüye dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İranlı yetkili, boğazın İran karasularında bulunduğunu savunarak, bölgedeki güvenlik ve geçiş düzenine dair yeni bir uluslararası protokol ihtiyacına dikkat çekti. Hatibzade, boğazın açık kalmasının önemini vurgulayarak, “İran sorumlu bir aktördür ve bu hattın açık kalmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

Açıklamalarında ABD ve İsrail’e yönelik eleştiriler de yönelten Hatibzade, yaşanan gerilimlerin küresel ekonomiyi de etkilediğini savundu.

Hatibzade, bölgede kalıcı barışın sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’nın “barış ve sükunet boğazı” olabileceğini ifade ederek, bunun için uluslararası hukuka saygı ve karşılıklı egemenlik ilkelerinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.