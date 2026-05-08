Soruşturma kapsamında, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve “kurgusal ihale sistemi” oluşturulduğu iddiaları mercek altına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket merkezinde arama ve incelemelerde bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı olduğu belirtilen Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da yer aldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın “suç örgütü faaliyetleri” iddiası kapsamında sürdürüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliden 29’unun yakalandığını, yurt dışında olduğu değerlendirilen 1 kişi için ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Belediye ve Şirket Yöneticileri Listede

Gözaltına alınanlar arasında İBB bürokratları, Ağaç AŞ yöneticileri, mühendisler, hukuk müşavirleri ve çeşitli şirket ortakları bulunuyor. Operasyon kapsamında özellikle peyzaj, harita, mühendislik ve inşaat alanında faaliyet gösteren firmalarla yapılan ihalelerin incelendiği öğrenildi.

Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gözaltı kararları ve adli işlemlerle genişleyebileceği belirtilirken, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.