Şiddetli dolu nedeniyle başta erik, badem, ceviz ve erkenci üzüm bağları olmak üzere birçok üründe ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Örenköy Mahallesi’nde çiçeklenme dönemindeki erkenci şeftali ağaçlarının da olumsuz etkilendiği öğrenildi. Üreticiler, özellikle sezon başındaki ürünlerde verim kaybı yaşanmasından endişe ediyor.

Yağışın ardından bölgeye giden Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Ziraat Odası temsilcileri, sahada incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir araya gelen yetkililer, zarar gören alanlarda tespit çalışmalarının hızlı şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Kaymakam Aslaner yaptığı değerlendirmede, devletin üreticinin yanında olduğunu vurgulayarak, “Hasar tespit süreci ivedilikle yürütülüyor. Çiftçilerimizin yaşadığı kayıpların doğru şekilde belirlenmesi için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılacak tespit çalışmalarının ardından zararın boyutunun netleşmesi ve üreticilere yönelik destek mekanizmalarının devreye alınması bekleniyor. Tarım kesimi ise özellikle bahar döneminde yaşanan bu tür doğa olaylarının ürün rekoltesi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.