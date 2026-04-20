Maçka Ziraat Odası Başkanı Ogün Oğuz, babası Refik Oğuz’un 2019 yılında vefatının ardından aracın trafiğe çıkarılmadığını, ancak düzenli olarak kontrol edilip çalıştırıldığını söyledi. Oğuz, kamyonun özellikle 1990’lı yıllarda Trabzon Limanı’ndan İran’a yapılan uluslararası taşımacılıkta kullanıldığını belirtti.

Aracın kendileri için ekonomik değil tamamen duygusal bir değer taşıdığını vurgulayan Oğuz, “Satmak isteyenler oldu, yüksek fiyat teklif edenler bile çıktı. Ancak biz bunu bir hatıra olarak görüyoruz ve satmayı düşünmüyoruz” dedi.

Kamyonu gelecek nesillere de bırakmayı planladıklarını ifade eden Oğuz, bu durumu aile içinde vasiyet haline getirdiklerini söyledi. “Biz var olduğumuz sürece bu araç burada kalacak. Hatta bizden sonra da korunması için vasiyet ettik” ifadelerini kullandı.

Araca ilişkin farklı projelere ise açık olduklarını belirten Oğuz, “Eğer restore edilip korunması gibi bir çalışma olursa destek veririz. Bizim için önemli olan onun maddi değeri değil, aile hatırası olarak yaşatılmasıdır” diye konuştu.

Türkiye’de bu tür eski ticari araçların giderek azaldığına dikkat çeken Oğuz, Ford kamyonun sadece bir taşıt değil, aynı zamanda aile geçmişini temsil eden önemli bir sembol olduğunu dile getirdi.