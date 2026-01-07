Havadan çekilen görüntülerde, limanın geniş bir bölümünü kaplayan araç yoğunluğu net şekilde görülürken, yan yana dizilen yüzlerce otomobil adeta görsel bir tablo oluşturdu. Günlerdir devam eden yoğunluk, otomobil ithalatının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, gerekli süreçlerin ardından Türkiye genelindeki bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.

Sektör temsilcileri, uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren ithal sıfır araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiğini belirtiyor. Haydarpaşa Limanı’nda yaşanan yoğunluk, otomobil piyasasında arzın arttığına işaret ederken, önümüzdeki dönemde fiyatların seyrine ilişkin beklentileri de güçlendirdi.