6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun önemli güvenceler getirmiş olsa da, kurallara aykırı satışların hâlâ risk oluşturduğu belirtiliyor. Uzmanlar, vatandaşların birikimlerini maket konut projelerine yatırmadan önce mutlaka hukuki ve teknik kontrolleri yapması gerektiğini vurguluyor.

“Cazip Fiyatlar Mağduriyet Doğuruyor”

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 6502 sayılı Kanun öncesinde düşük fiyatlı maket konut satışları nedeniyle çok sayıda şikâyet aldıklarını hatırlattı. Yeni düzenlemelerle; ruhsatı olmayan, bina tamamlama sigortası bulunmayan ve noter satışı yapılmadan gerçekleştirilen maket konut satışlarının yasaklandığını belirten Yılmaz, buna rağmen bazı projelerde tüketicilerin hâlâ risk altında olduğunu söyledi.

Yılmaz, ön ödemeli konut satışlarında tüketicilere cayma hakkı tanındığını ve cayma halinde zorunlu giderler dışında yapılan ödemelerin iade edilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Ruhsat, Sigorta ve Sözleşme Kontrolü Şart

Maket konut almayı düşünenlerin; imar ve yapı ruhsatı, bina tamamlama sigortası, yazılı ve noter onaylı sözleşme gibi unsurları mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, mağduriyetlerin tamamen önlenebilmesi için denetimlerin artırılmasının önemine dikkat çekti.

“Kazma Vurulmadan Satış Bitti Ama Uygulamada Sürüyor”

Yılmaz, 6502 sayılı Kanun ile birlikte konut satışlarının belirli bir yasal çerçeveye alındığını ve tüketiciyi koruyan hükümler getirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Konut finansman sözleşmelerinin yazılı yapılması zorunlu hale getirildi. Büyük ölçekli projelerde bina tamamlama sigortası getirildi. Tüketiciler ön ödemeli konutlarda cayabilir ve zorunlu giderler dışında ödemelerini geri alabilir. Resmi olmayan, ruhsatsız ve sigortasız satışlara son verildi.”

Ancak bakanlık kararlarına rağmen Bursa’da onlarca firmanın inşaat başlamadan maket üzerinden satış ve kampanyalarını sürdürdüğü; bazı firmaların başka şehirlerdeki projelerinin reklamlarını Bursa’daki billboardlarda tanıttığı da dikkat çekiyor.

Uzmanlardan Hukuki Destek Uyarısı

Uzmanlar, maketten konut satışlarında geçmişte yaşanan örneklerde olduğu gibi mağduriyet yaşanmaması için tüketicilerin satın alma öncesinde hukuki destek almasını öneriyor. Özellikle düşük fiyat vaadiyle sunulan projelerde, belgelerin eksiksizliğinin teyit edilmesi gerektiği vurgulanıyor.