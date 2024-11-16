Shell & Turcas AŞ ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), taşımacılık sektöründe katma değer yaratan önemli bir iş birliği anlaşması için imzaları attı.

Shell & Turcas AŞ Filo Çözümleri Direktörü Hakan Burak Güner ve UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Shell Card'ın sunduğu avantajlar ve UND üyelerine sağlanan özel ayrıcalıklar ön plana çıktı.

İmza töreninde Shell Filo Çözümleri Avrupa Kurumsal Satışlar Müdürü Kaan Tanyeri’de, Shell Card’ın nakliyecilere sunduğu avantajlarla ilgili kıymetli bilgilerin paylaşıldığı bir sunum yaptı.

UND üyelerine Shell Card ile ayrıcalıklı hizmetler

100 yılı aşkın süredir Türkiye'yi ileri taşıyan çözümler sunan Shell, UND ile yaptığı bu iş birliği sayesinde uluslararası taşımacılık sektöründeki şirketlere daha güvenli, kaliteli ve verimli hizmetler sunmayı hedefliyor.

Shell Card, otoyol geçişlerinden vergi iadelerine, feribot hizmetlerinden yol yardımına kadar geniş bir yelpazede taşımacılara büyük kolaylıklar sağlıyor. UND üyeleri, bu hizmetlerden özel avantajlarla faydalanma fırsatı yakalıyor.

Avrupa'da geçiş ücretleri ve vergi iadesi kolaylığı

Shell Card, taşımacılara sağladığı tek bir cihaz ile 15 ülkede zahmetsiz elektronik geçiş imkânı sunmasının yanı sıra tüm Avrupa genelinde otoyol, köprü ve tünel geçişleri için fark yaratan çözümler sunuyor. Ayrıca, Shell aracılığıyla KDV ve ÖTV iadeleri filo yöneticilerine ek evrak işi yaratmadan yönetiliyor, sunulan net faturalandırma yöntemi ile müşterilerinin nakit akışlarına fayda sağlanıyor.

Yol yardım ve tamir hizmetiyle güvenli taşımacılık

Shell Card ile taşımacılara sunulan 7/24 yol yardım hizmeti, 40 ülkede 300'den fazla anlaşmalı servis noktasında geçerli. Tüm tamir ve bakım masraflarının Shell Card ile ödenebilmesi sayesinde, taşımacılar hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edebiliyor.

Deniz ve tren ulaşımında yeni alternatifler

Shell Card kullanıcıları, Transcamion ve P&O Ferries’in sunduğu 1.300'den fazla feribot güzergahından yararlanabilirken, Rail Cargo Austria ile karayolu ve tren yolculuklarını birleştirerek operasyonel kabiliyetlerini güçlendirebilme fırsatı elde edebiliyorlar.

Shell & Turcas AŞ ve UND'nin bu stratejik iş birliği, taşımacılık sektörüne yenilikçi çözümler sunarak sektörün gelişimine önemli katkılarda bulunuyor.