SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK (4a) kapsamında aylık alan vatandaşlar için ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

Ödeme günü 17,18,19 olanlar 24 Mart’ta,

20,21,22 olanlar 25 Mart’ta,

23,24,25,26 olanlar ise 26 Mart’ta bayram ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alan emekliler 27 Mart’ta, Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki vatandaşlar ise Nisan dönemi aylıkları ile birlikte 28 Mart’ta 3 bin TL bayram ikramiyesini hesaplarında görebilecek.

Öte yandan, bayram ikramiyesi tutarının artırılmasına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yürütülen kanun çalışmaları devam ediyor. Yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması halinde, fark ödemelerinin en kısa sürede gerçekleştirileceği bildirildi.

Emekliler ve hak sahipleri için büyük bir destek niteliğindeki bayram ikramiyesi, vatandaşların bayram öncesinde ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağlayacak.