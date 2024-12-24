Savunma: "Kimseyi Teşvik Etmedim"

Duruşmada aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan eden Serdar Ortaç, Malta’daki bir etkinliğe katıldığını ve burada çekilen görüntülerin bilgisi dışında kullanıldığını iddia etti. Ortaç savunmasında şunları söyledi:

"Malta’da bir açılışa katıldım. Çekim sırasında üzerlerinde bir bahis sitesinin ismi yazılı tişörtler olduğunu fark ettim. Bana da giymemi söylediler ama reddettim. Çekilen görüntülerin iznim dışında kullanıldığını ve siteye yüklendiğini sonradan öğrendim. Hiç kimseyi teşvik etmedim, suç işleme kastım yoktur.”

Spor Toto Teşkilatı Şikayetçi

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın avukatı, Serdar Ortaç’ın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, ünlü sanatçının söz konusu videoda bilerek yer aldığını ve şikayetçi olduklarını ifade etti.

Savcılıktan 3 Yıla Kadar Hapis Talebi

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak, Serdar Ortaç’ın “kişileri reklam vermek veya sair surette sabit ihtimalli ya da müşterek bahis oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkemeden Ara Karar

Mahkeme, sanık Serdar Ortaç hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırırken, taraf avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın Geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu ünlü isimler hakkında soruşturma başlatmıştı. Ortaç, daha önce çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi kararı ile adli kontrol altına alınmış, bu tedbir daha sonra kaldırılmıştı.

Ne Olacak?

Savcılık mütalaasının ardından mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor. Ortaç’ın yasa dışı bahis suçlamalarıyla ilgili dava, ünlü isimlerin sosyal medya ve reklam içerikleri üzerindeki hukuki sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdı.