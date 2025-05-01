“TEKNOFEST, rotasını kaybetmiş dünyaya yön veren bir harekettir. Adil bir dünyanın tohumudur,” ifadeleriyle dikkat çeken Bayraktar, festivalin teknoloji kadar vicdan ve değerler ekseninde şekillendiğinin altını çizdi.

"Kıbrıs, Mavi Vatan’ın Serhat Noktasıdır"

Eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen festivalde konuşan Bayraktar, Kıbrıs’ın yalnızca bir ada değil; Türk milletinin kalbi, tarihinin emaneti olduğunu belirtti. “Bu topraklar, Rauf Denktaş’ın haklı davası, Dr. Fazıl Küçük’ün varoluş mücadelesidir,” diyen Bayraktar, KKTC’nin geçmişten gelen direniş ruhunu yüksek teknolojiyle taçlandırdıklarını ifade etti.

"Tam Bağımsız Türk Dünyası İçin Üretiyoruz"

Türkiye ile KKTC’nin ortak ideal ve köklerle birbirine bağlı büyük bir aile olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu birliktelik, Türk dünyasının en güçlü temelidir" dedi. Bayraktar ayrıca, TEKNOFEST’in KKTC ayağına 47 bin gençten oluşan 15 binden fazla takımın başvurduğunu belirterek, gençlerin çevreden sağlığa, robotikten sosyal inovasyona kadar birçok alanda insanlığa fayda sağlayacak projeler geliştirdiğini kaydetti.

"Yapay Zeka, Vicdanla Yoğrulursa Geleceği Aydınlatır"

Yeni dünyanın anahtarının yüksek teknoloji ve yapay zekâ olduğuna değinen Bayraktar, bu teknolojilerin etik değerlerle harmanlandığında sağlık, eğitim ve yaşam kalitesinde devrim yaratabileceğini söyledi. “TEKNOFEST kuşağı olarak, teknolojiyi insanlığa nefes olacak çözümler için geliştiriyoruz. Gücü vicdanla, bilgiyi adaletle birleştiriyoruz” dedi.

"Gazze’de Yaşanan Soykırıma Karşı Hakikatin Işığıyla Duruyoruz"

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Bayraktar, "Yanı başımızda bir soykırım yaşanıyor. Bu karanlık, ancak hakikatin ışığıyla dağılır. Teknoloji, adaletin ve merhametin gücüne dönüşmelidir" diyerek teknolojinin yalnızca ilerleme değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı.

"KKTC, Bilim ve Teknolojinin Yeni Merkezi Olmalı"

TEKNOFEST’in sadece bir festival değil, aynı zamanda milli teknoloji hamlesinin kalbi olduğunu belirten Bayraktar, gençlere “Geleceği inşa edecek sizlersiniz” mesajını verdi. KKTC’nin sadece geçmiş mücadelelerin değil, aynı zamanda geleceğin büyük bilim ve teknoloji hamlelerinin sembolü olacağını söyleyerek, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarını Kıbrıs’a davet etti.

"Kardeş Vatan İçin Buradayız!"

Bayraktar, konuşmasını coşkulu bir çağrıyla tamamladı: “Artık bu adada refahın, özgürlüğün ve teknolojinin rüzgârı esecek. Biz bu yüzden buradayız. Gelin, el ele verelim. Bu dünyayı daha adil bir yer yapalım. Gelecek burada, millet burada, TEKNOFEST burada. Ve unutmayın genç kardeşlerim: Gelecek sizsiniz!”