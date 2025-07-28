150 Bin Kişi MHRS Önceliğinden Faydalandı

Son bir yıl içinde MHRS üzerinden yaklaşık 150 bin kişi, polikliniklerde olduğu gibi öncelikli randevu sisteminden yararlandı. Bu sayede şehit yakını, gazi ve gazi yakınları sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim imkânı buldu.

Ücretsiz Rapor Uygulaması Genişletildi

15 Ocak’ta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliği ile birlikte, Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle bazı özel amaçlı sağlık raporları ücretli hale getirilmişti. Ancak şehit yakınları (eş ve çocukları) ile gaziler (yalnızca kendileri) bu uygulamadan muaf tutuldu. Böylece bu gruplar, belirli sağlık raporlarını herhangi bir ücret ödemeden alabilecek.

Hangi Raporlar Ücretsiz?

Yeni düzenlemeyle birlikte, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz sunulan sağlık raporları şunları kapsıyor:

Sürücü belgesi için sağlık raporu Jaecoo 7 SHS Avrupa hibrit pazarında üst düzey başarıya ulaştı! İçeriği Görüntüle

Sporcu lisansı raporu

Genel tıbbi değerlendirme raporu

İş sağlığı ve güvenliği raporu

Akli meleke raporu

Yivsiz av tüfeği ruhsatı için gereken rapor

Hac ve umreye gidecekler için gerekli parmak izi ve sağlık raporu

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu uygulamaların hem sağlık hizmetlerinde adaleti pekiştirmek hem de şehit ve gazilerin topluma olan katkılarına bir vefa göstergesi niteliği taşıdığını belirtiyor.

Yeni uygulamalar sayesinde, şehit yakınları ve gaziler, sağlık hizmetlerinde karşılaştıkları bürokratik ve mali engelleri daha kolay aşabilecek.