Karadeniz müziğinin önemli geleneklerinden horon, müzisyen Erhan Engin'in yeni projesiyle farklı bir yorum kazandı.

Engin, armonikayı merkeze aldığı çalışmasıyla bu enstrüman üzerine kurgulanan ilk profesyonel horon projelerinden birine imza attı. Uzun yıllardır varlığını sürdüren ancak tek başına ele alınmayan "armonika horonu", bu projeyle yeniden gündeme taşındı.



Engin'in yeni single'ı "Kaybana Sevdaluk", yüksek enerjisi, otantik yapısı ve modern düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Eser, Karadeniz müziğine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.



Müzik dünyasında uzun yıllar orkestra şefi, müzisyen ve aranjör olarak görev yapan Erhan Engin, bu projeyle ilk kez kendi çalışmasıyla dinleyici karşısına çıktı. Engin, söz konusu kültür ve geleneğin yaşatılması gerektiğine de dikkat çekti.



Erhan Engin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Armonika, 19. yüzyılda Karadeniz'e gelmiş bir enstrümandır. Aslında diyatonik akordeon olarak bilinir, ancak bizim bölgede armonika olarak adlandırılır. 1980'li yıllara kadar özellikle Rize'de düğünlerde sıkça kullanılmış, sonrasında ise popülerliğini yitirmiştir. Biz de bu projede güzel bir enerji yakaladık. Bu eserle hem kendi geçmişimize hem de büyüklerimizin hatıralarına uzandık. Modern bir sound ile eski dokunuşları bir araya getiren bir horon parçası ortaya koymak istedik. ‘Kaybana Sevdaluk' ile dinleyicilere değerli bir çalışma sunmayı amaçladık. Temennimiz, bu eserin ardından gençlerin de bu kültüre ilgi duyması ve geleneği sürdürmesidir."