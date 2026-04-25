Trabzon Valiliği ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, bölgedeki kaya düşme risklerinin yeniden değerlendirilmesi ve olası tehlikelerin önceden tespit edilmesi hedefleniyor.

Çalışmalarda lidar teknolojisiyle detaylı arazi taramaları yapılacak, bitki örtüsü temizlenerek riskli kaya blokları ortaya çıkarılacak. Elde edilecek verilerle üç boyutlu modellemeler oluşturulacak; olası kaya düşmelerinde blokların hareket yönü, hızı ve enerjisi bilimsel olarak hesaplanacak.

KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, bölgede yıllardır kaya düşme olaylarının yaşandığını hatırlatarak, bazı önlemlerin alınmasına rağmen özellikle ulaşım güzergâhının yeterince ele alınmadığını söyledi.

Ersoy, Sümela’nın hem turizm hem de uluslararası görünürlüğü yüksek bir alan olduğunu vurgulayarak, “Küçük bir hata bile kabul edilemez. Amacımız, en küçük riski bile ortadan kaldırmak” dedi.

Yürütülen analizlerin ardından, bölgede çelik ağ uygulamaları, kaya ıslahı ve farklı mühendislik çözümleri gibi önlemlerin devreye alınması planlanıyor. Uzmanlar, yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından en uygun koruma yöntemlerinin belirleneceğini ifade ediyor.