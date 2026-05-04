Roman kültürünün en köklü geleneklerinden Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri için Edirne'de geri sayım başladı. Şenlikler, 5-6 Mayıs tarihlerinde müzik, dans, geleneksel Kakava ateşi ve Tunca Nehri kıyısında gerçekleştirilecek ritüellerle kutlanacak.



Etkinlik öncesi Roman vatandaşlar, rengarenk kıyafetleri ve 9/8'lik ritimleriyle mahallelerinden kent merkezine inerek çarşı esnafı ve vatandaşları kutlamalara davet ediyor. Şehir genelinde müzik ve dans eşliğinde süren davetler, Kakava coşkusunu günler öncesinden sokaklara taşırken, çocuklar da yaklaşan şenlik öncesi mutluluklarını paylaştı.



Kakava'nın en dikkat çeken yönlerinden biri ise Romanlar arasında nesilden nesle aktarılan "Baba Fingo" efsanesi oluyor. Efsaneye göre, halkını kurtarmak için Kızıldeniz'e giren Baba Fingo'nun her yıl 6 Mayıs sabahı bir nehirden geri döneceğine düşünülüyor. Bu nedenle binlerce kişi, Tunca Nehri kıyısında dilekler tutup su ritüelleri gerçekleştirerek baharın bereketini karşılıyor.

Kutlamalar kapsamında 5 Mayıs günü Sarayiçi'nde geleneksel Kakava ateşi yakılacak, kortej yürüyüşleri, konserler ve dans gösterileri düzenlenecek. 6 Mayıs sabahı ise Tunca Nehri kıyısında gerçekleştirilecek ritüellerle şenliklere devam edilecek. Edirne, bu yıl da yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.



"Kakava bizim için yaşamın, umudun ve yeniden doğuşun simgesi"

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, Kakava ve Hıdırellez'in Edirne'de farklı kültürlerin birleştiği köklü bir bahar geleneği olarak yaşatıldığını belirterek, "Roman vatandaşlar için özel anlam taşıyan Kakava'da, 6 Mayıs sabahı gün doğmadan Sarayiçi ve Tunca Nehri kıyısında toplanan vatandaşlar, suyla buluşma ritüelleri gerçekleştirip dilek diliyor. Yüzlerini ve ellerini suyla buluşturan Romanlar, bu geleneği bereketin, arınmanın ve yeni başlangıçların simgesi olarak görüyor. Kakava, Roman kültüründe yalnızca bir şenlik değil, yaşamın, umudun ve kazanç anlamını taşıyor" dedi.



"Dileklerimizi suya bırakır, baharı müzikle karşılarız"

Günler öncesinden hazırlıklara başladıklarını ifade eden 66 yaşındaki Suna Şallı ise, "Giysilerimizi alıyoruz, saçımızı başımızı yapıyoruz, yemeklerimizi hazırlıyoruz. Davul zurna eşliğinde sokaklarda gülüp oynuyoruz. Kakava sabahı erken kalkıp nehre gidilir, dilekler dilenir. Dilek ağacına kurdeleler bağlanır, kağıtlara yazılan dilekler suya bırakılır. Romanlar için müzik en büyük mutluluktur. Kakava, bizim için sadece bir şenlik değil, paylaşmanın, eğlenmenin ve bir arada olmanın en güzel halidir" diye konuştu.