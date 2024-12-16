Murat Kaya, annesinin komşusu aracılığıyla uygun fiyatlı bir daire olduğunu öğrenince hemen harekete geçti. Kendisiyle iletişime geçen kadın, evi satacak kişiyle anlaşmalı olduğunu ve evi başkasına satılmadan hızlıca alması gerektiğini söyledi. İddialara göre dolandırıcılar, Kaya’ya bir 3+1 daireyi göstererek güven kazandı.

Tapu işlemleri sırasında emlakçı kadın, ödeme yapılacak IBAN numaralarını verdi. Paranın bir kısmı “tapunun maliki” olduğunu iddia eden kişiye, geri kalan ise başka bir şahsın hesabına aktarıldı. Dolandırıcılar, işlemi hızlandırmak adına Kaya’nın telefonunu kullanarak havaleleri bizzat gerçekleştirdi.

İmza Anında Şaşırtan Tuzak

Tapu işlemleri için sıra geldiğinde sözde polis memuru, para gelmediğini iddia ederek imzadan vazgeçti. Dolandırıldığını anlayan Kaya, hemen polise başvurdu. Olay yerine gelen ekipler, Kaya’nın hesabına yapılan 500 bin liralık transferi geri almayı başardı. Ancak 1 milyon 600 bin liralık bakiye henüz bulunamadı.

“Tüm Birikimim Gitti, Çok Mağdurum”

Murat Kaya, yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti:

"Ev almak için yıllarca biriktirdiğim tüm birikimimi kaybettim. Çok mağdurum ve olayın çözülmesini istiyorum. Elazığ Adliyesine güveniyorum.”

Avukattan Uyarı: “Sazan Sarmalı” Yöntemi

Kaya’nın avukatı Usame Karadağ, olayın kamuoyunda sıkça duyulan “sazan sarmalı” dolandırıcılığı olduğunu belirtti. Dolandırıcıların güven tesis etmek için kendilerini emlakçı ve kamu görevlisi olarak tanıttığını ifade eden Karadağ, sürecin detaylarını şu şekilde açıkladı:

Güven Kazanma: Dolandırıcılar, düşük fiyatlı ev teklifiyle Kaya’yı ikna etti. Hız Baskısı: Evin başka alıcılara satılacağını söyleyerek işlemleri aceleye getirdiler. Bilişim Dolandırıcılığı: Sahte IBAN numaraları üzerinden paranın aktarılmasını sağladılar.

Yasal Süreç ve Cezalar

Bu tür dolandırıcılık suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158. maddeleri kapsamında değerlendiriliyor. Kamu görevlisi gibi davranma ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçlarının cezası, 4 ila 10 yıl arasında değişiyor. Suçu birden fazla kişiyle işleyen dolandırıcılar, yarı oranında artan cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, gayrimenkul ve diğer alım-satım işlemlerinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, doğrudan tapu sahipleriyle iletişim kurulmasını ve ödemelerin güvenilir kanallarla yapılmasını tavsiye ediyor.