Şavşat’ın saklı kalmış cennet köşelerinden biri olan Balık Gölü, ilkbaharın taze enerjisiyle yeşilin binbir tonuna bürünerek ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Şehir hayatının gürültüsünden ve stresinden kaçıp doğanın kalbinde nefes almak isteyenlerin yeni rotası, bu kartpostallık manzara oluyor.

Ladin ve Çam Ormanlarının Ortasında Bir Doğa Harikası

Şavşat ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede, 1.600 metre rakımda konumlanan Balık Gölü, Aşağıkoyunlu köyünün sınırları içinde yer alıyor. Etrafını devasa birer yeşil sütun gibi saran ladin ve çam ormanlarıyla kaplı olan göl, adeta saklı bir dünyayı andırıyor.

Kış boyunca dağlarda biriken karların erimesiyle beslenen ve su seviyesi yükselen göl, çevresinde yeşeren taze bitki örtüsüyle birleşince ortaya doyumsuz manzaralar çıkarıyor.

"Sakin Şehir"de Huzurun Tam Karşılığı

Balık Gölü, sadece görsel güzelliğiyle değil, sunduğu mutlak sessizlik ve temiz havayla da öne çıkıyor. Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, göl yüzeyine yansıyan ağaç gölgelerini izlerken zamanın durduğunu hissettiklerini belirtiyor.

Gezginler için Not: Eğer kalabalıklardan uzakta, sadece kuş sesleri ve rüzgarın uğultusu eşliğinde kamp yapmak, doğa yürüyüşüne çıkmak ya da sadece ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız; Şavşat Balık Gölü ilkbahar bitmeden mutlaka rotanızda olmalı.

Artvin turizminin yükselen değerlerinden biri olan bu saklı cennet, doğallığı bozulmamış yapısıyla ilkbahar ve yaz dönemi boyunca ziyaretçilerini büyülemeye devam edecek gibi görünüyor.