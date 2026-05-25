Artvin denince akla gelen uçsuz buçaksız yeşillik ve huzur, Şavşat ilçesinde bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Bölgenin en yeni gözdesi olan Şavşat Peribacaları, Kapadokya’yı andıran jeolojik yapısı ve çevresini saran ladin ormanlarıyla doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

Heyelanın Doğaya Mirası: Uçurumun Kenarındaki Kayalar

Yıllar önce meydana gelen büyük bir heyelanın ardından doğanın kendi elleriyle şekillendirdiği bu kaya yapıları, adeta birer sanat eseri gibi uçurumun kenarında yükseliyor. Yemyeşil bir vadinin içerisinde, keskin hatlarıyla dikkat çeken peribacaları, özellikle fotoğraf tutkunları için benzersiz kompozisyonlar sunuyor.

İki Güzellik Bir Arada: Cil Gölü ve Karagöl Bağlantısı

Şavşat Peribacaları’nı ziyaret edenleri bekleyen asıl sürpriz ise bölgenin hemen üst kısmında yer alan Cil Gölü. Henüz kitle turizmi tarafından keşfedilmemiş olan bu bakir göl, sessizliği ve aynalı yansımasıyla huzur arayanların sığınağı oluyor.

Önemli Not: Bölge, ünlü Karagöl Tabiat Parkı’na yürüme mesafesinde yer aldığı için doğa yürüyüşü (trekking) sevenler için ideal bir tam gün rotası oluşturuyor.

"Bu Coğrafyayı Dünyaya Tanıtmalıyız"

Bölgenin turizm potansiyeline dikkat çeken yerel rehberlerden Bülent Çelik, "Şavşat’ın her köşesi ayrı bir cevher. Cil Gölü ve Peribacaları, yürüyüş parkurlarıyla dünyaca ünlü rotalarla yarışacak güzellikte. Amacımız bu saklı cenneti, doğasını bozmadan turizme kazandırmak," ifadelerini kullanarak tüm gezginleri bölgeye davet etti.

Şavşat Peribacaları’na Nasıl Gidilir?

Mesafe: Şavşat ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktadır.

Konum: Meşeli köyü sınırları içerisinde yer alır.

İpucu: Bölgeye giderken yanınıza mutlaka geniş açılı bir lens ve rahat bir yürüyüş ayakkabısı almayı unutmayın.

Doğanın kalbinde, kalabalıklardan uzak bir deneyim arıyorsanız; Artvin’in bu "saklı cenneti" sizi bekliyor.