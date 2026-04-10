Artvin'de arıcılığın geliştirilmesi, bal üretiminin kalitesinin artırılması ve Artvin balının ulusal ve uluslararası alanda marka değerinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen "Bal Çalıştayı" kapsamında Hatila Vadisi'ndeki Taşlıca köyünde bulunan Kafkas Arısı Gen Merkezi'ne teknik gezi gerçekleştirildi. Artvin'in zengin bitki örtüsü, Macahel Biyosfer Rezerv Alanı ve ekolojik çeşitliliğiyle arıcılık açısından Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekilen programda, il genelinde 2 bin 700'den fazla bitki türü bulunduğu, yaklaşık 112 bin aktif koloni ile yıllık bin 400 tona yaklaşan bal üretimi gerçekleştirildiği belirtildi.



Geziye katılan Prof. Dr. Aslı Özkırım, Artvin’in arıcılık kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, geleneksel üretim anlayışının korunarak modern yöntemlerle geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Artvin’in yalnızca kestane balıyla değil, yüksek kaliteye sahip çiçek ballarıyla da öne çıktığını vurgulayan Özkırım, "Artvin artık birçok farklı bal çeşidiyle anılacak. Bu çeşitlilik, hem markalaşma hem de yeni bir turizm modeli olan apiturizm açısından büyük fırsat sunuyor" dedi.



Arıcılıkla turizmi birleştiren apiturizm faaliyetleri kapsamında sınırlı katılımcı gruplarla doğa ve üretim deneyiminin bir arada sunulacağını ifade eden Özkırım, Artvin’de arı temalı fotoğraf kampları düzenlenmesine yönelik çalışmalar planlandığını dile getirdi. Kafkas arısının korunması gereken yerli bir ırk olduğuna dikkat çeken Özkırım, bu arının bulunduğu coğrafyanın bitki yapısına uyum sağlayarak geliştiğini ve korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.



Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise, çalıştayın temel amacının geleneksel arıcılığı bilimsel yöntemlerle geliştirmek olduğunu belirterek, akademisyenlerin katkısıyla önemli bir sürecin başlatıldığını söyledi. Artvin’de bal üretiminin ekonomik açıdan önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akyürek, arıcılığın kırsalda istihdamın artırılması ve göçün önlenmesi açısından stratejik bir alan olduğunu ifade etti. Sahte bal üretimine karşı denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Akyürek, "Her yerde bal satılır, Artvin’de bal ilaç olarak satılır" sözleriyle Artvin balının kalitesine vurgu yaptı.

Çalıştayın arıcılık sektörünün bilimsel temelde gelişimine katkı sağlaması ve Artvin balının marka değerini güçlendirmesi hedefleniyor.