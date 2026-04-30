Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şimşir güvesinin larvalarını etkisiz hale getiren Bracon hebetor türü parazitoidler üretilerek doğaya bırakılıyor. Nisan ayı sonu itibarıyla bu yıl 2 bin adet faydalı böcek şimşir alanlarına salındı.

Bölgedeki salım çalışmasına Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tekin Işık, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Özdemir, Artvin Orman İşletme Müdürü Tuncay Bilmiş ve teknik ekipler katıldı.

Yetkililer, 2026 yılı programında 2 bin adet olarak planlanan üretim ve salım faaliyetlerinin, sahalardaki ihtiyaç doğrultusunda artırıldığını ve haziran ayında yapılacak yeni salımlarla birlikte toplam sayının 3 binin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Orman yetkilileri, şimşir ekosistemini tehdit eden zararlılara karşı kimyasal yerine çevre dostu biyolojik yöntemlerin tercih edildiğini ve çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.