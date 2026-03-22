Türkiye’nin Kafkaslar’a açılan en önemli kara hudut kapılarından biri olan Sarp’ta, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte hem araç hem de yaya geçişlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı. Vizesiz geçiş imkanı ve Batum’un yakınlığı, bölgeyi günübirlik seyahatler için cazip hale getirirken, yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

Günübirlik geçişler öne çıkıyor

Tatilcilerin büyük bölümü kısa süreli ziyaretler için Gürcistan’ı tercih ederken, sınır kapısında zaman zaman uzun bekleme süreleri oluştu. Yetkililer, özellikle sabah ve öğle saatlerinde yoğunluğun zirveye ulaştığını belirtiyor.

Geçiş sayıları rekor seviyeleri gördü

Sınır kapısındaki hareketlilik son yılların verilerine de yansıdı. Pandemi döneminde 2021 yılında 958 bin 338 olan yolcu sayısı, 2022’de 5 milyonun üzerine çıktı. 2023 yılında ise 6 milyon 261 bin 289 kişiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. 2024 ve 2025 yıllarında da 5 milyonun üzerinde seyreden geçiş sayıları, bölgenin yoğunluğunu koruduğunu ortaya koydu.

Trafik tedbirleri artırıldı

Bayram yoğunluğu nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve sınır kapısı güzergahında trafik önlemleri artırıldı. Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülere hız kurallarına uyma, emniyet kemeri takma ve uzun yolculuklarda dikkatli olma çağrısında bulunurken, uygulamaların bayram boyunca devam edeceğini bildirdi.