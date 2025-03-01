İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün sosyal ve görsel medya platformlarında yayımlanan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın tüm çalışanlarına Ramazan ayı ile ilgili kutlama yapılmaması gerektiğini belirten e-postasıyla ilgili olarak inanç özgürlüğüne müdahale suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olayın Arka Planı:

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına bir tebrik mesajı gönderdi. Ancak Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Güler’in bu jestine sert bir tepki gösterdi. Köksal, e-posta üzerinden Güler’e: "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dinden bağımsız bir duruşumuz var." dedi.

Köksal’ın bu açıklamaları, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırarak tartışmalara yol açtı. İlgili soruşturma ise, bu yazışmaların ardından başlatıldı. Başsavcılık, Zorlu Holding'in CEO'sunun çalışanlarının dini inançlarına müdahale ettiği iddialarına dair soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Köksal'ın Durumu:

Soruşturma başlatılmasının ardından Cem Köksal'ın konuyla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Kamuoyunda ise, bu olayın şirketin iç yönetim anlayışına ve çalışan haklarına nasıl etki edeceği üzerine çeşitli görüşler ortaya atılmaya başlandı.

Zorlu Holding ve Cem Köksal’ın karşılaştığı bu durum, iş yerlerinde dini inançlara saygı ve özgürlük konusunda yeni bir tartışma başlattı.