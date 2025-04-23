İlçeye bağlı Cobet Yaylası ile Mereto ve Zoveser dağlarının eteklerinde ilkbaharda kendiliğinden yetişen bu özel bitki, köy halkı için adeta altın değerinde. Doğal yapısının yanı sıra ulaşılması güç yerlerde yetişmesi nedeniyle toplanması da büyük emek istiyor.

"Sabahın Köründe Dağ Yollarında"

Sasonlu köylülerden Muharrem Algan, sabahın erken saatlerinde yola koyularak, saatler süren zorlu yürüyüşlerin ardından zuzubak topladıklarını anlattı. Algan, “Sabah saat 4’te kalkıyoruz, 5 saat yürüyerek dağlara ulaşıyoruz. Motorla gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz, sonrasında yaya devam ediyoruz. Yeşil olarak topladığımız zuzubak, çok rağbet görüyor. Çok dik kayalıklarda yetiştiği için toplarken ciddi tehlikeler yaşıyoruz,” dedi.

Topladıkları otları kaya tuzu ile birlikte geleneksel yöntemlerle döverek toz haline getirdiklerini söyleyen Algan, “Baharat olarak ayranda, yoğurtta, salatada, domateste kullanıyoruz. Birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Günde en fazla bir kilo toplayabiliyoruz. Tek geçim kaynağımız bu,” ifadelerini kullandı.

Her Yerden Talep Var

Zuzubak otunun yalnızca Sason’da değil, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden de yoğun talep gördüğünü belirten Sait Boğuş ise, otun kilosunu 8 bin liradan sattıklarını aktardı. Boğuş, “Doğal bir şifa kaynağı olduğu için her yerden alıcı buluyor. Yoğun talep nedeniyle yetiştirdiğimiz kadarını hemen satabiliyoruz,” diye konuştu.

Zuzubak otunun bu yıl doğadaki miktarının azalması da fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Bölge halkı, zorlu koşullara rağmen bu şifalı bitkiyi toplamak için her yıl büyük bir emek harcamaya devam ediyor.