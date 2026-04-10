İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Yusuf Güney, Ayahuska çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alınmıştı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen Ayahuska çayının içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Güney, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şarkıcı Yusuf Güney, ‘uyuşturucu- uyarıcı etken maddesi içerdiği anlaşılan Ayahuska çayını özendirici’ açıklamalarda bulunma suçundan tutuklandı.