Bakan Gürlek’ten "Kökünü Kazıyacağız" Talimatı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, "Toplumun kanayan yarası uyuşturucu maddenin kökünü kazıyacağız" yönündeki kararlı talimatının ardından yargı ve kolluk kuvvetleri harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle gençlere örnek olması gereken tanınmış isimleri de kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, oyuncu Feyza Civelek ve şarkıcı Mabel Matiz’in jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan Kararlılık Mesajı

Operasyonun detaylarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin hem arz hem de talep boyutunda aralıksız sürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanmıştır."

25 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Başsavcılık, mücadelenin sadece satıcılarla sınırlı kalmayacağını, uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran ve kullanan şahıslara yönelik de adımların atılacağını belirtti. Açıklamanın devamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na verilen talimatla 21/05/2026 tarihi itibarıyla şüpheliler hakkında arama, ifade alımı ve biyolojik inceleme işlemlerinin resmen başlatıldığı duyuruldu.

Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.