İklim değişikliğinin etkilerinin en fazla hissedildiği kıta olan Afrika’da bir dizi görüşme gerçekleştiren ve birçok etkinliğe katılan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, allAfrica’dan Melody Chironda’ya verdiği röportajda; yenilenebilir enerjiye erişimin genişletilmesi, gıda sistemlerinin iyileştirilmesi, gençlerin öncülüğünde inovasyonun teşvik edilmesi ve sıfır atık girişimlerinin desteklenmesi konularında önemli mesajlar verdi.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve liderliğinde çalışmalarını sürdüren Ağırbaş; hükümetlerin, işletmelerin ve toplulukların, Türkiye’de 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31 öncesinde eylemlerini nasıl hızlandırabileceklerini anlatırken, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede yerel inisiyatiflerin önemini vurguladı.

“İklim Girişimlerinin 58’i Doğrudan Afrika ile İlgili”

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu sıfatıyla, yenilenen Küresel İklim Eylem Gündemi’nin Afrika’daki şehirler ve topluluklar için somut eylemlere nasıl dönüşeceği sorusuna yanıt veren Ağırbaş, “BM iklim konferanslarında ülkeler, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmak ve toplulukların artan aşırı hava olaylarına uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla taahhütlerde bulundular. Bu taahhütler arasında örneğin yenilenebilir enerjiyi üç katına çıkarmak, orman kaybını durdurmak veya kıyı topluluklarını selden korumak yer alıyor. Küresel İklim Eylem Gündemi, bu taahhütlerin müzakere odasından insanların hayatlarına nasıl taşındığını gösteriyor. Bu siyasi anlaşmaları, işi yapan hükümetler, işletmeler, şehirler, yatırımcılar ve topluluklarla birleştiriyor. Şu anda Eylem Gündemi, temiz enerji, sürdürülebilir gıda sistemleri, ormanların korunması, kentsel dayanıklılık, su güvenliği ve daha fazlasını kapsayan yaklaşık 500 aktif iklim girişimini koordine etmekte ve daha fazla insana ulaşabilmeleri için bu girişimleri genişletmeye çalışmaktadır” dedi.

Söz konusu girişimlerin 58’inin doğrudan Afrika ile ilgili olduğunu belirten Ağırbaş, bunun yüzde 40’ının ise yerel toplulukları kapsadığını söyledi:

“Bu girişimler, kıtanın öncelikli alanlarına odaklanmaktadır: gıda güvenliği ve sürdürülebilir arazi kullanımı, enerjiye erişim ve kentsel altyapı ile insani ve sosyal kalkınma.

Örneğin Kenya’da, Eylem Gündemi kapsamındaki bir girişim, mini şebekeleri ve şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemlerini yaygınlaştırarak elektrik erişimini genişletiyor. Kisumu’da hedef, 2050 yılına kadar şehrin tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışmasını sağlamak. Kenya Soğuk Zincir Hızlandırıcısı, çiftçilerin temiz enerji kullanarak ürünlerini depolamasına ve nakletmesine yardımcı oluyor; bu sayede gıdalar taze kalıyor, atıklar azalıyor ve bu süreçte gelirler artıyor. Ayrıca, Afrika Şehirleri Su Uyum Platformu (ACWA), şehirlerin iklime dayanıklı su çözümlerini planlamasına, finanse etmesine ve uygulamasına yardımcı olan Pan-Afrika bir girişimdir ve 2032 yılına kadar 100 Afrika şehrinde en az 5 milyar ABD doları kaynak yaratmayı hedeflemektedir.”

“Geliştirilen Çözümler Gerçek Bir Potansiyel Sunuyor”

Afrika'daki işletmelerin, sivil toplumun ve yerel toplulukların kıtadaki iklim eylemini hızlandırmadaki olası rollerine ilişkin soruya yanıt veren Ağırbaş, “Bu, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak atandığımdan beri kıtaya yaptığım ilk ziyaret. Bununla birlikte, daha önce Afrika’yı ve özellikle Kenya’yı birçok kez ziyaret ettim ve bu benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Hızla büyüyen özel sektörde taban topluluklarının dayanıklılığını, yenilikçiliğini ve kararlılığını gördüm. Eylem Gündemi aracılığıyla, Afrikalı liderler, işletmeler ve topluluklar, Afrikalılar tarafından Afrikalılar için tasarlanmış ve küresel öneme sahip çözümleri şimdiden sergiliyorlar. Bu, çözümlerin kıtada ve küresel ölçekte tekrarlanıp yaygınlaştırılması için gerçek bir potansiyel sunuyor” dedi.

Afrika İçin Geliştirilen Somut Çalışmalar

Ağırbaş, çözümlerin bazılarının ya da İklim Eylemi Gündemi kapsamındaki girişimlerin, çalışmaları hızlandıran özel planlarla bağlantılı olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Her plan, bir çözümün işe yarayıp yaramadığını genellikle belirleyen beş faktörü ele alır: politika ve düzenleme, finans, piyasa arz ve talebi, teknoloji ve teknik kapasite. İyi bir çözüme sahip olmak yeterli değildir. Çok sayıda iyi çözüm var, ancak doğru finansman sağlanamadığı, politika ortamı aleyhte işlediği veya bunları uygulayan kişiler ölçeklendirme için ihtiyaç duydukları desteği alamadıkları için hiçbir yere varamıyorlar. Bu planlar bu gerçeklik üzerine inşa edilmiştir ve çözümlerin tıkanıklığını gidermek için doğru kaldıraçları doğru kombinasyonda harekete geçirecek şekilde tasarlanmıştır.

Örneğin, RestoreAfrika’nın öncülüğünü yaptığı bir plan var; bu plan, bozulmuş arazileri iyileştirmek için 20 milyon küçük çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan haneyi desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca, 20’den fazla ülkede 5 milyar dolarlık finansman ve reform politikaları harekete geçirmeyi hedefliyor.

Gıda sistemleri konusunda, Tarımsal Gıda Sistemlerinin Dönüşümü için Finansmana Erişim planı, küresel finans kurumları ile yerel dağıtım kanalları arasında somut bağlantılar kurarak iklim finansmanının gerçekten ihtiyacı olan çiftçilere ve gıda üreticilerine ulaşmasını sağlıyor. Bu plan, çiftçileri ve gıda değer zincirindeki aktörleri, söz konusu finansmanın tasarlanması ve izlenmesinde eşit ortaklar olarak konumlandırıyor.

Ayrıca, metan emisyonlarını azaltmak için kompost merkezleri ve yıllık 20 milyon ton fazla gıdayı geri kazanmak için gıda bankası ağları kuran, aynı zamanda 50 milyon kişiyi besleyen ve 1 milyon atık işçisini döngüsel ekonomiye entegre eden Organik Atık Yok hızlandırma planı da bulunmaktadır.”

Afrika Şehirleri Sıfır Atık Sistemleri İçin Ne Yapmalı?

Ağırbaş, Afrika şehirlerinin sıfır atık konusunda hangi pratik adımları atmaları gerektiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Sıfır atık, sürdürülebilir ekonomik ve altyapı gelişimine katkıda bulunur. Sıfır atık, şehirlere yeni yükler eklemekle ilgili değil; aksine, mevcut sistemlerin daha iyi çalışmasını sağlamaktır. Sıfır atık ayrıca yeni bir kavram değildir; birçok yönden insanlık tarihi kadar eskidir. En pratik uygulamaları genellikle en basit ve en etkili olanlardır.

İlk olarak, şehirler sadece aktif olarak tanıtım yapmakla kalmayıp, atıkları kaynağında azaltmak için somut adımlar atmaya da odaklanabilir. Bu, malzemelerin temin edilme, tasarlanma, kullanılması ve geri kazanılma süreçlerinin iyileştirilmesiyle başarılabilir. Bu, atıkların ayrıştırılması, toplama sistemlerinin güçlendirilmesi ve organik atıkların, geri dönüştürülebilir atıkların ve kalıntı atıkların farklı şekilde işlenmesini sağlamak anlamına gelir.

İkincisi, kompostlama, gıda geri kazanımı ve malzemelerin daha uzun süre kullanılmasını sağlayan döngüsel iş modelleri gibi, hâlihazırda kanıtlanmış ve ölçeklenebilir çözümlere yatırım yapmak için büyük bir fırsat vardır. Bunlar genellikle hızlı sonuçlar verebilen, daha düşük maliyetli müdahalelerdir.

Üçüncüsü, sıfır atık, altyapının tasarımından pazarların ve tedarik zincirlerinin işleyişine kadar, şehirlerin planlama ve büyüme süreçlerine entegre edilmelidir.”

“Gıda İsrafı Bölgelere Göre Çok Farklı Şekillerde Ortaya Çıkıyor”

Gıda israfının bölgelere göre çok farklı şekillerde ortaya çıktığını söyleyen Ağırbaş, “Küresel Güney’in birçok bölgesinde asıl sorun, depolama, nakliye ve soğuk zincir altyapısındaki eksikliklerden kaynaklanan değer zinciri kayıplarıdır. Afrika’daki bir çiftçinin, hasat ettiği ürünleri uygun şekilde depolayabilme imkânına ve uygun fiyatlı, su ve hava geçirmez depolama alanlarına erişime sahip olsaydı neler yapabileceğini bir düşünün. Sonuçta, sıfır atık, günlük yaşamın bir parçası hâline geldiğinde, şehirlerin sürdürülebilir bir şekilde büyüme ve gelişme sürecine entegre olduğunda ve insanların tüketim alışkanlıklarında, kaynakların yönetiminde ve sistemlerin atığa müdahale etmek yerine onu önleyecek şekilde tasarlanmasında görünür olduğunda işe yarar” ifadelerini kullandı.

“Dünyada Her Yıl 1 Milyar Ton Gıda İsraf Ediliyor”

İklim Eylemi’nin gıda güvenliği ve gıda kaybı sorunlarının daha etkili şekilde ele alınması için nasıl kullanılabileceği sorusunu yanıtlayan Ağırbaş, “Dünya çapında her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıda israf edilirken, yüz milyonlarca insan hâlâ açlıkla karşı karşıya. Bu, hem bir iklim krizi hem de bir kalkınma krizidir. Gıda israfı, çiftlikten sofraya kadar tüm süreç boyunca meydana geldiği için ilerleme kaydedebileceğimiz en somut alanlardan biridir. Küresel gıda israfını sadece yüzde 20 oranında azaltırsak, dünyadaki açlığı tamamen ortadan kaldırma gücüne sahip oluruz. İşte bu nedenle Sıfır Atık, sadece atıkları daha iyi yönetmekle ilgili değildir. Bu, üretim ve tüketim biçimimizi temelden değiştirmek, atık oluşmadan önce önlemek, her aşamada verimliliği artırmak ve her kaynağı ekonomiye geri kazandırmakla ilgilidir. COP31, bunu açıkça, resmî olarak ve siyasi bir öncelik olarak dile getiren ilk COP’tur. Bu konunun küresel önemi, 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak belirleyen BM Genel Kurulu kararıyla zaten kabul edilmiştir; bu karar, bu alanda eylemlerin yönlendirilmesine ve ölçeklendirilmesine yardımcı olan bir Danışma Kurulu tarafından desteklenmektedir” dedi.

“Gıda İsrafı COP31’de Önceliklerden Olacak”

İklim Eylem Gündemi’nin, gıda güvenliği ve gıda atığı gibi birbiriyle bağlantılı sorunları çeşitli girişimlerle ele aldığını vurgulayan Ağırbaş, şunları söyledi:

“Örneğin, Global EverGreening Alliance, arazi restorasyonunu ve rejeneratif tarımı hızlandırmakta, 20 milyon küçük çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan hane halkının bozulmuş arazileri restore etmesine destek olmakta, 5 milyar dolarlık finansman sağlamakta ve 2030 yılına kadar üretken, iklime dirençli arazileri sürdürmek için 20’den fazla ülkede politika reformları gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, Global FoodBanking Network’ün ev sahipliğinde, Kenya da dâhil olmak üzere 50 ülkedeki 60’tan fazla yerel gıda bankası kuruluşunun katılımıyla, gıda kurtarma ve israfın azaltılması yoluyla gıda güvenliğini geliştirmeyi amaçlayan bir plan var. Bu plan, 2030 yılına kadar yıllık 50 milyondan fazla insana gıda sağlamak, 1,3 milyar tona kadar gıda kaybı ve israfını azaltmak ve 4,65 gigaton sera gazı emisyonunu düşürmeyi hedefliyor.

COP31, kâğıt üzerindeki iklim taahhütleri ile sahadaki sonuçlar arasındaki uçurumu kapatmaya odaklanıyor. Gıda israfı, bu uçurumu kapatmak için en somut adımların atılabileceği alanlardan biri. Planlarımız var, ortaklarımız var ve bunu açıkça bir öncelik hâline getiren yeni bir COP Başkanlığı var.”

“Gençlerin Çözümleri İklim Eylemi Gündemi’nin Bir Parçası”

“Küresel İklim Eylem Gündemi, Afrika’da gençlerin öncülüğündeki iklim çözümlerini desteklemek ve yaygınlaştırmak için ne yapabilir?” sorusuna yanıt veren Ağırbaş, “Bu gençlerin öncülüğündeki iklim çözümlerinden bazıları hâlihazırda Eylem Gündemi’nin bir parçasıdır. Bir örnek, 15 ile 35 yaş arasındaki yerli gençleri iklim dostu tarım ve agroekoloji yoluyla gıda sistemlerini dönüştürmeleri için güçlendiren Zambiyalı bir kuruluş olan Genç Yeni Çiftçiler Girişimi’dir. 500.000’den fazla gençten oluşan bir ağa sahip olan YEFI, yeşil işler, politika savunuculuğu ve kapsayıcı gıda sistemleri için dayanıklılığı teşvik etmektedir. Örgütü yöneten Richard Kachungu, 2014’ten bu yana 50.000’den fazla genç çiftçiye sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda eğitim vermiş, gelirlerini ortalama yüzde 40 artırmış ve 2.000 hektardan fazla bozulmuş araziyi rehabilite etmiştir” dedi.

“COP Şampiyonu Olarak Rolüm Resmî Müzakereler Arasında Bir Köprü Olmak”

COP Şampiyonlarının rolünün bir başka kısmının da yerel ve gençlik öncülüğündeki çalışmaları bir platform hâline getirerek COP sürecinde uluslararası görünürlük kazandırmak olduğunu söyleyen Ağırbaş, iklim eylemini şekillendiren bir dizi genç liderle iş birliği yapıldığını söyledi.

“Aklıma, Afrika’nın önceliklerinin COP’ta alınan kararlara yansıtılmasını sağlamak için pan-Afrika iklim ağı kuran Uganda’daki Michael Kakande geliyor. Onun ekibi ayrıca, gençlerin iklim krizi ve bunun hayatları üzerindeki etkisini konuşabilecekleri güvenli bir alana sahip olmalarına yardımcı olmak için 38 ülkede 846 iklim kafesi düzenledi. Ya da Liberya’daki Kadiatu Sheriff’i; neredeyse hiç resmî hizmetin bulunmadığı bir şehirde 630’dan fazla kadın ve genci atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda eğitti. Ve Maryam Bello, iklim felaketlerinden etkilenen 10 toplulukta teletıp ve mobil sağlık merkezleri kullanarak 100.000 kişiye sağlık hizmeti sağladı.

Şampiyon olarak benim rolüm, bu tür gönüllü iklim girişimleri ile COP’ta gerçekleşen daha resmî müzakereler arasında bir köprü olmak. Bu yüzden Nairobi’deki Afrika Kentsel Forumu’ndayım. Gayriresmî yerleşim yerleri de dâhil olmak üzere yerel liderler, kadınlar ve gençlerle görüşüyorum. Onlar adına konuşmak için değil – onlar kendileri adına konuşabilirler – ama bana söylediklerini diplomatlar, iş dünyası liderleri vb. ile yaptığım her görüşmeye taşımak için. Şampiyonun rolü budur.”

İklim Eylemi İçin COP31’e Güçlü Katılım Çağrısı

Son olarak Afrikalı delegeler ve paydaşlara COP31 sürecine ilişkin vermek istediği mesaj sorulan Ağırbaş, şöyle konuştu:

“İklim çözümleri herkese uyan tek bir reçete değildir. Bir bölgede işe yarayan bir şey, başka bir bölgede işe yaramayabilir. Eylem Gündemi, hâlihazırda işe yarayan uygulamaları yaygınlaştırmak ve bunların ölçeklendirilmesi için gerekli finansal ve siyasi desteğe bağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Afrika, arazi restorasyonu, döngüsel ekonomi ve topluluk öncülüğünde uyum konusunda gezegendeki en önemli iklim çözümleri kaynaklarından biridir. Şampiyonun rollerinden biri, COP süreçleri arasında sürekliliği sağlamaktır. Bu nedenle, sadece Türkiye’deki COP31 için değil, Etiyopya’daki COP32 için de ileriye dönük planlar yaparken bu çözümleri Eylem Gündemi’ne dâhil etmeyi sağlamak benim için özel bir önceliktir.

Kıtada enerji, biyolojik çeşitlilik, tarım, şehirler ve insani kalkınmayı kapsayan 58 girişimimiz devam etmektedir ve en büyük ve en iyi çözümlerin sadece kıtada değil, küresel ölçekte yaygınlaştırılması gerekmektedir. Eylem Gündemi, onu şekillendiren aktörler kadar güçlüdür. Eylem Gündemi’nin güçlendirmek üzere tasarlandığı türden çalışmaları tam olarak yansıtan başka Afrika çözümleri de bulunmaktadır ve ben de onların bize katılmasını rica ediyorum.”

“İklim Finansmanı Çözümlerini Dünya Çapında Yaygınlaştırmamız Gerek”

Ağırbaş, İklim Eylemi Gündemi’ni güçlendirmek için bazı çözüm örneklerini de paylaştı:

“Örneğin, finans alanında, Afrika İklim Riski Sigorta Uyum Çerçevesi (ACRIFA), 40 milyondan fazla çiftçi ve küçük işletme için iklim sigortasını yaygınlaştırmak üzere tasarlanmış 1 milyar ABD doları tutarında bir girişimdir. Öte yandan, Afrika İklim İnovasyon Anlaşması ve Afrika İklim Fonu, 2030 yılına kadar 1.000 adet Afrika öncülüğünde iklim çözümü hedefiyle, her yıl 50 milyar dolarlık katalitik finansman sağlamayı taahhüt etmektedir.

Döngüsel ekonomi konusunda: Afrika Döngüsel Ekonomi Fonu ve Afrika Döngüsel Ekonomi İttifakı, Afrika’da kapsayıcı ve yeşil büyüme stratejilerini ilerletmektedir. Gençlik konusunda ise: YouthADAPT Challenge, gençlerin öncülüğündeki iklim çözümlerini desteklemekte ve finanse etmektedir.

Son olarak, şehirler konusunda, özellikle burada Afrika Kentsel Forumu’nda konuyla ilgili olarak Kentsel Yoksullarla İklim Direncini Güçlendirme (BRCUP) programı, yirmi ülkeden oluşan bir pilot uygulama kapsamında kentsel yoksulların yaşam koşullarını iyileştirmektedir.

Bu girişimler hâlihazırda iyi bir şekilde ilerlemektedir. Eylem Gündemi’nin sunabileceği şey, birbirimizle, küresel finansmanla ve COP’taki siyasi süreçle bağlantı kurmaktır. Bu çözümleri daha hızlı yaygınlaştırıp dünya çapında daha fazla insana ulaşmamızın yolu budur. Ben de bunu inşa etmek için buradayım.”