İlk Gün Bilançosu: 13 Bin 513 Yaralı

Her Kurban Bayramı'nda yaşanan ve "acemi kasaplar" olarak adlandırılan yaralanma olayları, bu yıl da bilanço olarak ağır oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada acı tabloyu paylaştı. Bakan Memişoğlu'nun verdiği bilgilere göre, bayramın henüz ilk gününde kurban kesimi esnasında yaralanan 13 bin 513 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bakan Memişoğlu'ndan "Dikkat" Çağrısı ve Teşekkür

Yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyen Bakan Memişoğlu, bayram süresince kesim işlemlerine devam edecek olan vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memişoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

Bakan Memişoğlu ayrıca bayram tatili gözetmeksizin, hastanelerin acil servislerinde ve sağlık merkezlerinde yoğun mesai harcayan sağlık personeline de teşekkür etmeyi unutmadı:

"Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Kesim Noktalarında Yoğunluk Sürüyor

Uzmanlar, bayramın diğer günlerinde de benzer kazaların yaşanmaması adına, kurban kesim işlemlerinin profesyonel kişilerce ve belediyelerin belirlediği güvenli alanlarda yapılması gerektiğinin altını çiziyor.