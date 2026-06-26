Çukurova Belediyesi, çalışanların geçmişe dönük alacaklarının ödenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 75 bin TL'lik ödeme yaptı.

Çukurova Belediyeside işçilerin geçmişe dönük alacaklarının ödenmesine başlandı. Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın talimatıyla işçilerin geçmiş dönem alacaklarına mahsuben kişi başı 75 bin TL tutarındaki ödeme bugün çalışanların banka hesaplarına yatırıldı. Gerçekleştirilen ödeme, işçi alacakların önemli bir bölümünü karşılarken, hazırlanan ödeme planı doğrultusunda kalan alacakların da belirlenen takvim çerçevesinde ödeneceği bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, çalışanların emeğinin karşılığını korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin mali yapısını güçlendirmek, geçmişten gelen yükleri planlı bir şekilde azaltmak ve çalışanlarımızın haklarını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz kişi başı 75 bin liralık ödeme, bu anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Çalışanlarımızın alın teri ve emeği bizim için her şeyden değerlidir. Hazırladığımız takvim doğrultusunda kalan alacakların da en kısa zaman diliminde ödenmesini sağlayacağız. Mali disiplinden taviz vermeden hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya, çalışanlarımızın haklarını da eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz' dedi.

Çukurova Belediyesi, çalışanların geçmişe dönük alacaklarının tamamının planlanan takvim doğrultusunda ödenmesi için çalışmalarını sürdürürken, mali disiplin anlayışıyla hem hizmet üretmeye hem de çalışanlarının haklarını gözetmeye kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.