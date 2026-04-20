Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan günü gerçekleşen silahlı saldırıda 8 öğrenci, 1 öğretmen ve saldırgan hayatını kaybetmişti. Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri, Şehit Tebernuş Ortaokulu'nda eğitime yeniden başladılar. Yoğun güvenlik önlemleri içinde okula gelen veliler çocuklarını okula teslim ettiler.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dualar etti. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sıra halinde sınıflara alındı.
"Öğretmenler ve öğrenci ilişkileri eskisi gibi olmalı"
Velilerden Yusuf Gürbüz, çocuğunun Ayser Çalık Ortaokulu'nda 5. sınıfta okuduğunu belirterek, "Ben o gün çocuğumu okula göndermemiştim. Ben eski sistemin gelmesini istiyorum. Öğretmenler ve öğrenci ilişkileri eskisi gibi olmalı. Ben toplantılarda 'eti ve kemiği sizin' derdim ama bu sözlerim güven vermekti. Kesinlikle en ufak şeyde olan şikayetler yanlış. Bizim dönemdeki sistemin sürmesini istiyorum" dedi.

Veli Neziha Tamursoylu da, "Hüzünlüyüz ama mecburen eğitimsiz de olmaz. Çocuklarda da korku var. Okulumuzun tabelası asılmıştı ve çok iyi oldu. İstemediler başka okula gitmek istediler" diye konuştu.

Bir başka veli ise, "Yaşanmaması gereken olay yaşandı. İnşallah öğrencilerimiz uyum sağlar ve bu travmayı atlatırlar" ifadelerini kullandı.

