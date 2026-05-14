“Fikrine Sahip Çık Patent Hackathon Yarışması”, bu yıl üçüncü kez üniversite öğrencilerini inovasyon ve girişimcilik odağında bir araya getirdi. Gençlerin patent ve sınai mülkiyet alanındaki farkındalığını artırmayı, yaratıcı fikirlerini projeye dönüştürmelerini teşvik etmeyi ve girişimcilik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yarışma kapsamında öğrenciler, eğitim ve mentorluk süreçlerinin ardından projelerini jüri değerlendirmesine sundu.

27 Nisan’da gerçekleştirilen eğitim programı ve 28 Nisan’daki yarışma etabının ardından, dereceye giren projeler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Jüri değerlendirmesi sonucunda MYCO-TECH birincilik ödülünün sahibi olurken, SRG BIOTECH ikinci, NEW INNOLIFE ise üçüncü seçildi. GAB-GEN takımı Rıza Güral Özel Ödülü’nü kazanırken, 1111 takımı Kemal Yamankaradeniz Özel Ödülü’ne layık görüldü.

“Sanayi ve gençler arasında daha güçlü bağlar kurulmasına katkı sunmaya devam ediyoruz”

“Fikrine Sahip Çık Patent Hackathon Yarışması”nın ödül töreninde konuşan Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, gençlerin inovasyon ekosistemindeki rolüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Destek Patent olarak, Fikrine Sahip Çık projesiyle gençlerimizin yanında olmaya, patent okuryazarlığını yaygınlaştırmaya, üniversite, sanayi ve gençler arasında daha güçlü bağlar kurulmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bugün burada yapılan her çalışma yalnızca bir hackathon çıktısı değil; aynı zamanda ülkemizin inovasyon kültürüne, teknoloji üretme kapasitesine ve katma değerli ekonomi hedeflerine atılmış anlamlı bir adımdır. İnanıyorum ki, bugün burada bulunan gençler arasından gelecekte çok önemli buluş sahipleri, girişimciler, akademisyenler ve sanayi liderleri çıkacaktır. Bizlere düşen görev ise onların fikirlerini desteklemek ve doğru mekanizmalarla geleceğe taşımaktır.

Bu vesileyle; Gürok Grup’a, üniversitelerimize, kamu kurumlarımıza, akademisyenlerimize, ekip arkadaşlarıma ve en önemlisi fikirleriyle bizlere umut veren sevgili öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. “Fikrine Sahip Çık” diyerek çıktığımız bu yolculuğun, her yıl daha fazla gence ulaşmasını, daha fazla fikri görünür kılmasını ve daha fazla buluşu sanayiyle buluşturmasını diliyorum.”