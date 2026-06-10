Hem küresel gelişmeler hem de teknik seviyeler, değerli metal üzerindeki satış baskısını derinleştiriyor.

İşte küresel piyasalardaki son durumun analizi ve 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla güncel altın satış fiyatları listesi...

Altın Fiyatları Neden Düşüyor?

Altın piyasasındaki sert geri çekilmenin arkasında iki kritik küresel etken öne çıkıyor:

Fed'den Faiz Artırımı Beklentisi: ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler sonrası faizlerin yüksek kalacağı, hatta yeni bir faiz artırımı dalgasının gelebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesi, altının ons fiyatını baskılıyor.

Jeopolitik Riskler ve Kar Satışları: Orta Doğu'da zaman zaman tırmanan gerilimlere rağmen, teknik kırılımlar ve piyasadaki likidite ihtiyacı kar satışlarını hızlandırdı.

Günlük kaybın %2 seviyesine ulaştığı piyasada, ons altın güne 4.180 dolar seviyesinden başladı. İç piyasada ise bu düşüş, gram altını doğrudan 200 günlük hareketli ortalamasına kadar geri çekerek son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriletti.

10 Haziran 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları

Serbest piyasada günün ilk saatleri itibarıyla geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekildedir:

Altın Türü Güncel Satış Fiyatı Gram Altın 6.204,15 TL Çeyrek Altın 10.305,00 TL Yarım Altın 20.586,00 TL Tam Altın 42.165,09 TL Cumhuriyet Altını 41.128,00 TL Gremse Altın 105.736,09 TL Ons Altın 4.186,17 Dolar