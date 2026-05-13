BISTLAB, öğrencilere teorik bilgilerini gerçek piyasa verileri ve profesyonel analiz araçlarıyla pekiştirme fırsatı sunarak, finans eğitimini sınıf ortamının ötesine taşıyacak. Laboratuvarda öğrenciler; piyasa takibi, teknik analiz, temel analiz, portföy yönetimi, finansal modelleme, risk analizi ve veri odaklı araştırmalar gerçekleştirebilecek.

Finans Eğitimi Gerçek Piyasa Koşullarına Taşınıyor

BISTLAB’ın açılış törenine, sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarından önemli isimler katıldı. Borsa İstanbul Başuzmanları Alper Ayden ve Bora Tamusta, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Başuzmanı Muzaffer Kanbur, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Müge Yücel, öğrencilerle bir araya gelerek sektör deneyimlerini paylaştı.

Açılışta konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Nazım İrem, günümüzde finans eğitiminin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmasının yeterli olmadığını vurguladı. Prof. Dr. İrem “Öğrencilerimizin gerçek piyasa dinamiklerini deneyimleyebileceği uygulama ortamları, nitelikli finans eğitiminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. BISTLAB, öğrencilerimize veri temelli düşünme, finansal karar alma süreçlerini analiz etme ve piyasa davranışlarını yorumlama becerileri kazandıracaktır” dedi.

Akademi ile Sektör Arasında Güçlü Köprü

Prof. Dr. İrem, BISTLAB’ın yalnızca öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkı sunmakla kalmayacağını; aynı zamanda akademik araştırmaları destekleyen, öğrenci projelerini geliştiren ve sektör iş birliklerini artıran stratejik bir altyapı görevi üstleneceğini belirtti.

Laboratuvar sayesinde öğrenciler: Eş zamanlı piyasa verilerini takip edebilecek, Profesyonel finansal analiz yazılımlarını kullanabilecek, Farklı yatırım senaryoları üzerinde çalışmalar yapabilecek, Araştırma ve proje geliştirme süreçlerinde gerçek verilerden yararlanabilecek.

Finans Sektörüne Donanımlı Mezunlar

BISTLAB’ın, üniversite-sektör iş birliğinin somut ve güçlü bir örneği olduğunu ifade eden Prof. Dr. İrem, laboratuvarın öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artırarak finans sektörüne daha donanımlı mezunlar yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Finansal okuryazarlık, sermaye piyasaları kültürü, veri analitiği ve uygulamalı finans eğitimi alanlarında fakülteye yeni bir akademik kapasite kazandıracak olan BISTLAB, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin öğrencilerini küresel rekabete hazırlama vizyonunun en güncel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Teoriden Uygulamaya, Sınıftan Piyasaya

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde açılan BISTLAB, öğrencilerin yalnızca finansı öğrenmelerini değil, finansı yaşayarak deneyimlemelerini sağlayacak. Gerçek zamanlı verilerle desteklenen bu yenilikçi laboratuvar, geleceğin ekonomistlerini, finans uzmanlarını ve yatırım profesyonellerini bugünden yetiştirmeyi hedefliyor.