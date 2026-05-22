Peki, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatı ve geçmişteki uygulamalar bu süreç hakkında ne diyor? İşte kritik başlıklarla sürecin perde arkası ve bundan sonra yaşanacaklar:

1. Süreç Nasıl İşleyecek? Yönetim Kimde Olacak?

YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, bir vakıf üniversitesinin mali durumunun eğitim-öğretimi sürdüremeyecek derecede zayıflaması veya yönetimsel usulsüzlüklerin tespit edilmesi durumunda, üniversitenin yönetimi garantör üniversiteye devredilir.

Bilgi Üniversitesi’nin 2021 yılında belirlenen resmi garantör üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ). Bu doğrultuda;

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akademik, idari ve mali yönetimini geçici ya da kalıcı olarak MSGSÜ üstlenecek.

Üniversitenin mevcut mütevelli heyetinin yetkileri sona erecek ve yönetim tamamen garantör üniversitenin koordinasyonuna geçecek.

2. Öğrencilerin Durumu Ne Olacak? Eğitim Yarıda Kalacak mı?

Öğrenciler için en çok merak edilen konu eğitim hayatlarının nasıl etkileneceği. YÖK mevzuatına ve daha önceki örneklere bakıldığında öğrencilerin mağdur edilmemesi için şu adımlar atılıyor:

Eğitim Hakkı Korunuyor: Kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencileri, "garantör üniversite" bünyesine aktarılır. Öğrenciler eğitimlerine kalb kaldıkları yerden devam ederler ve mezuniyet diplomalarını garantör üniversite çatısı altında alırlar.

Eğitim Ücretleri: Öğrenciler, vakıf üniversitesine ödemekle yükümlü oldukları eğitim ücretlerini (eğer burslu değillerse) ödemeye devam ederler ancak bu paralar sürecin yönetimi için garantör üniversitenin ilgili hesaplarına aktarılır.

Akademik Kadro ve Kampüsler: Eğitimlerin mevcut kampüslerde mi devam edeceği yoksa Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yerleşkelerine mi taşınacağı YÖK ve MSGSÜ koordinasyonunda netleşecek.

3. Geçmişteki Örnekler Ne Diyor?

Türkiye'de daha önce de benzer süreçlerden geçen vakıf üniversiteleri oldu. Bu durumlar sonraki süreçler için birer emsal teşkil ediyor:

İstanbul Şehir Üniversitesi Örneği: Faaliyet izni kaldırıldıktan sonra Marmara Üniversitesi’ne (garantör üniversite) devredilmiş, öğrencileri eğitimlerini Marmara Üniversitesi çatısı altında tamamlayarak mezun olmuşlardı.

Haliç Üniversitesi Örneği: 2016 yılında mali ve idari sorunlar nedeniyle faaliyet izni geçici olarak durdurulmuş ve yönetimi bir yıllığına garantör üniversite olan İstanbul Üniversitesi’ne devredilmişti. (Haliç Üniversitesi daha sonra şartları yerine getirerek eğitimine devam etti).