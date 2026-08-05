Liverpool kariyerinin ardından Türkiye’ye gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Trabzonspor’un kendisine gönderdiği özel uçakla tatilini geçirdiği Yunanistan’dan yola çıktı. Uçakta bordo-mavili formayı sırtına geçiren Salah, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde taraftarlara seslendi.

Salah, "Trabzon hazır mısın? Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon" ifadeleriyle bordo-mavili camiaya ilk mesajını verdi.

61 numaralı forma dikkat çekti

Mısırlı yıldızın tercih ettiği 61 numaralı forma ise büyük heyecan yarattı. Trabzon’un plaka kodu olan 61 numara, bordo-mavili taraftarlar için özel bir anlam taşıyor. Salah’ın bu tercihi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul’da coşkulu karşılama

Salah’ın İstanbul’a gelişiyle birlikte taraftarlar da havalimanında büyük bir heyecan yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, dünyaca ünlü futbolcuyu görmek için havalimanında toplandı. Fotoğraf ve görüntü almak isteyen taraftarlar, "Salah" tezahüratlarıyla yıldız oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor taraftarları, kulüp tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak görülen Salah için sosyal medyada da büyük paylaşımlar yaptı. Mısırlı yıldızın Türkiye’ye gelişi, sadece Trabzonspor camiasında değil, dünya futbol kamuoyunda da geniş yankı buldu.

Trabzon’a geçecek, sağlık kontrolünden geçecek

İstanbul’a ulaşan Salah’ın sağlık kontrollerinin ardından resmi imza sürecinin tamamlanması ve Trabzon’a geçmesi bekleniyor. Trabzonspor’un, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başladığını daha önce duyurduğu belirtilmişti.

Liverpool formasıyla büyük başarılar yaşayan Salah; Premier Lig şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve bireysel ödüllerle dolu kariyerinin ardından Süper Lig’de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.