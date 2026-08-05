Sigara fiyatlarında yeni bir artış yaşandı. JTI grubuna ait ürünlerde yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte yeni tarife bugünden itibaren geçerli oldu. Düzenleme sonrası bazı ürünlerin paket fiyatları 130 TL seviyesine yükseldi.

Türkiye’de faaliyet gösteren tütün ürünleri şirketlerinden JTI, ürün fiyatlarında değişikliğe gitti. Yeni fiyat listesine göre Winston, Camel, LD ve Monte Carlo markalı ürünlerin paket fiyatları 115 TL ile 130 TL arasında değişiyor.

Winston ürünlerinde fiyat artışı

Yeni tarifeye göre Winston grubunda fiyatlar ürün çeşidine göre güncellendi. Winston Slender Q Line, Winston Slender & Slender Long ve Winston Dark Blue & Deep Blue ürünleri 120 TL’ye yükseldi.

Standart Winston ürününün fiyatı 125 TL olurken, Winston Slims Q Line, Winston Slims ve Winston Xsence ürünlerinin yeni fiyatı 130 TL olarak belirlendi.

Camel grubunda yeni fiyatlar

Camel ürünlerinde de fiyat güncellemesi yapıldı. Camel Slims Q Line ve Camel Slender ürünlerinin fiyatı 115 TL’ye yükseldi.

Camel Deep Blue 115 TL olurken, Camel Black & White ile Camel Yellow & Brown ürünlerinin fiyatı 120 TL olarak güncellendi.

LD ve Monte Carlo fiyatları değişti

JTI grubunda yer alan LD ve Monte Carlo ürünlerinde de yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başladı. Daha önce 105 TL seviyesinde bulunan bu ürünlerin fiyatı 115 TL’ye çıktı.

Öte yandan 100 gramlık Camel Yellow sarmalık kıyılmış tütün ürününün fiyatında değişiklik yapılmadı. Ürün 285 TL’den satışa devam edecek.

Güncel fiyat listesi

Ürün Yeni fiyat Winston Slender Q Line 120 TL Winston Slender & Slender Long 120 TL Winston Dark Blue & Deep Blue 120 TL Winston 125 TL Winston Slims Q Line 130 TL Winston Slims 130 TL Winston Xsence 130 TL Camel Slims Q Line 115 TL Camel Slender 115 TL Camel Deep Blue 115 TL Camel Black & White 120 TL Camel Yellow & Brown 120 TL LD 115 TL LD Slims 115 TL Monte Carlo 115 TL Camel Yellow 100 gr sarmalık tütün 285 TL

Sigara fiyatlarındaki değişikliklerde maliyet unsurları, vergi düzenlemeleri ve piyasa koşulları etkili olurken, önümüzdeki dönemde diğer ürün gruplarında benzer fiyat güncellemelerinin olup olmayacağı takip ediliyor.